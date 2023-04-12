Honda старанно культивує для свого преміум-підрозділу Acura спортивний імідж і додає в американську гаму вже третю потужну і драйверську модель з приставкою Type S.

Компанію седану Acura TLX Type S і кросовер Acura MDX Type S склав компактний ліфтбек Acura Integra Type S. Старші «ескі» стоять окремо від інших моделей компанії Honda (їм покладено свій турбомотор V6), молодша п'ятидверка створена «малою кров'ю».

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Фактично перед нами Acura Integra, в яку запакували технічну начинку нового хот-хетчу Honda Civic Type R, причому без особливих доробок. Дволітровий турбомотор K20C лише символічно форсований із 319 к.с. (В американській специфікації) до 324 к.с., хоча крутний момент не змінився (420 Нм). Втім, в інших країнах цей мотор у Сівіка налаштований на 329 л.

Дивно, що навіть коробка передач у Акура та сама: це безальтернативна шестиступінчаста «механіка». Так, в Америці люблять такі потужні машини з механічною коробкою передач, але відсутність опціонного "автомата" для автомобіля марки Acura все ж таки виглядає дивно.

Інша техніка в Інтегри та Сівіка теж максимально уніфікована. Передній привід з диференціалом, що самоблокується, адаптивні амортизатори, передня підвіска McPherson з окремими поворотними кулаками, задня багатоважільна, передні гальма Brembo з чотирипоршневими механізмами - все це перейшло з Хонди. Навіть розширена колія у двох потужних п'ятидверок однакова: 1626 мм спереду та 1613 мм ззаду. І шини Michelin Pilot Sport 4S розмірності 265/30 R19 на обидві машини ставлять однакові.

Від базової Інтегри версія Type S відрізняється перекроєною передньою частиною кузова: тут оригінальні розширені крила, алюмінієвий капот з великим отвором повітроводу та новий бампер зі збільшеними повітрозабірниками. А ось задні крила залишилися стандартними, але вони доповнені пластиковими розширювачами колісних арок. Габаритна ширина зросла на 70 мм (до 1900 мм). Позаду — оригінальний бампер з великим дифузором, але тристволка випускної системи, знову ж таки, майже як у Сівіка Type R.

Acura відрізняється від спорідненої Хонди додатковим оснащенням. Є проекційний екран, електропривід крісла водія, комбінована оббивка сидінь і просунута аудіосистема ELS Studio 3D з шістнадцятьма динаміками. Тому Integra Type S вийшла на 14 кг важчою за аналогічний Сівік: 1460 кг у спорядженому стані. При цьому задній ряд у обох п'ятидверок розрахований тільки на двох сідоків.

На жаль, Acura не наводить динамічних показників свого ліфтбека. В Америці ці параметри не опубліковані навіть для Сівіка, але за орієнтир можна взяти характеристики машини для Європи: розгін до сотні за 5,4 с і максимальна швидкість 275 км/год. Випускатимуть п'ятидверки Integra Type S в Америці, продажі на місцевому ринку почнуться в червні. Ціна ще не оголошена, але Acura повинна виявитися трохи дорожчою за аналогічну Хонду, яка в США коштує від 43 тисяч доларів.