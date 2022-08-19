Дизайнери концепту Acura Precision EV під час його створення надихались розкішними італійськими човнами.

Японський преміум-бренд Acura представив концепт Acura Precision EV Concept, який показує майбутню мову дизайну цього бренду. Приблизно з 2024 року подібний електричний кросовер буде в модельній гамі Acura.

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Натхненний елегантністю, артистизмом і гармонією форм розкішних італійських моторних човнів, Acura Precision EV Concept демонструє широку спортивну постать, виразний силует та чіткі характерні лінії. Ці форми підкреслює колір – синій з матовим покриттям.

Концепція Acura Precision EV має театралізований підхід до освітлення, який демонструє електрифіковану силову установку через фальшрешітку радіатора Acura Diamond Pentagon, підпис Chicane DRL і нове освітлення Particle Glitch на передній і задній панелях.

Салон розроблений через натхнення кокпіта гоночного автомобіля Формули-1: з низькою посадкою водія, кермом із двома рукоятками. Водій може ввімкнути два режими – захоплюючий Instinctive Drive чи заспокійливий Spiritual Lounge під час автономної роботи.

В режимі Instinctive Drive в салоні з’являються цифрові прилади у гоночному стилі та підбадьорливе червоне навколишнє освітлення.

Режим Spiritual Lounge втягує кермо, перетворюючи кабіну на кімнату з теплою, заспокійливою атмосферою та анімаційною проекцією “під водою”, щоб водій міг розслабитися та відновити сили.

Салон виготовлений із екологічно чистих матеріалів, включаючи мармурову обробку з переробленого пластику та шкіру з біомаси. Весь використаний алюміній, а також об’ємний зелений литий акрил, який формує вторинні елементи керування на кермі, були виготовлені з перероблених матеріалів. Подрібнена деревина додає тепла та зв’язку з природою.

Серійний електромобіль за мотивами Acura Precision EV Concept буде випущений у 2024 році.