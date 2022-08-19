Дизайнеры концепта Acura Precision EV во время его создания вдохновлялись роскошными итальянскими лодками.

Японский премиум-бренд Acura представил концепт Acura Precision EV Concept, показывающий будущий язык дизайна этого бренда. Приблизительно с 2024 года подобный электрический кроссовер будет в модельной гамме Acura.

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Вдохновленный элегантностью, артистизмом и гармонией форм роскошных итальянских моторных лодок, Acura Precision EV Concept демонстрирует широкую спортивную фигуру, выразительный силуэт и четкие характерные линии. Эти формы подчеркивает цвет – синий с матовым покрытием.

Концепция Acura Precision EV имеет театрализованный подход к освещению, демонстрирующий электрифицированную силовую установку через фальшрешетку радиатора Acura Diamond Pentagon, подпись Chicane DRL и новое освещение Particle Glitch на передней и задней панелях.

Салон разработан после вдохновения кокпитом гоночного автомобиля Формулы-1: с низкой посадкой водителя, рулем с двумя рукоятками. Водитель может включить два режима – увлекательный Instinctive Drive или успокаивающий Spiritual Lounge во время автономной работы.

В режиме Instinctive Drive в салоне появляются цифровые приборы в гоночном стиле и ободряющее красное освещение.

Режим Spiritual Lounge втягивает руль, превращая кабину в комнату с теплой, успокаивающей атмосферой и анимационной проекцией под водой, чтобы водитель мог расслабиться и восстановить силы.

Салон изготовлен из экологически чистых материалов, включая мраморную отделку из переработанного пластика и кожу из биомассы. Весь использованный алюминий, а также объемный зеленый литой акрил, формирующий вторичные элементы управления на руле, были изготовлены из переработанных материалов. Измельченная древесина добавляет тепло и связь с природой.

Серійний електромобіль за мотивами Acura Precision EV Concept буде випущений у 2024 році.