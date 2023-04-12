Honda усердно культивирует для своего премиум-подразделения Acura спортивный имидж и добавляет в американскую гамму уже третью мощную и драйверскую модель с приставкой Type S.

Компанию седана Acura TLX Type S и кроссовер Acura MDX Type S составил компактный лифтбек Acura Integra Type S. Старшие «эски» стоят отдельно от других моделей компании Honda (им положен свой турбомотор V6), младшая пятидверка создана «малой кровью» .

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Фактически перед нами Acura Integra, в которую упаковано техническую начинку нового хот-хэтча Honda Civic Type R, причем без особых наработок. Двухлитровый турбомотор K20C только символически форсированный с 319 л.с. (в американской спецификации) до 324 л.с., хотя крутящий момент не изменился (420 Нм). Впрочем, в других странах этот мотор у Сивика настроен на 329 л.

Удивительно, что даже коробка передач у Акура та же: это безальтернативная шестиступенчатая «механика». Да, в Америке любят такие мощные машины с механической коробкой передач, но отсутствие опционного "автомата" для автомобиля марки Acura все же выглядит странно.

Другая техника в Интегре и Сивике тоже максимально унифицирована. Передний привод с самоблокирующимся дифференциалом, адаптивные амортизаторы, передняя подвеска McPherson с отдельными поворотными кулаками, задний многорычажный, передний тормоз Brembo с четырехпоршневыми механизмами - все это перешло из Хонды. Даже расширенный путь у двух мощных пятидверок одинаков: 1626 мм спереди и 1613 мм сзади. И шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 265/30 R19 на обе машины ставят одинаковые.

От базовой Интегры версия Type S отличается перекроенной передней частью кузова: оригинальные расширенные крылья, алюминиевый капот с большим отверстием воздуховода и новый бампер с увеличенными воздухозаборниками. А вот задние крылья остались стандартными, но они дополнены пластиковыми расширителями колесных арок. Габаритная ширина выросла на 70 мм (до 1900 мм). Позади — оригинальный бампер с большим диффузором, но трехстволка выпускной системы опять же почти как у Сивика Type R.

Acura отличается от родственной Хонды дополнительным оснащением. Есть проекционный экран, электропривод водительского кресла, комбинированная обивка сидений и продвинутая аудиосистема ELS Studio 3D с шестнадцатью динамиками. Поэтому Integra Type S вышла на 14 кг тяжелее аналогичного Сивика: 1460 кг в снаряженном состоянии. При этом задний ряд у обеих пятидверок рассчитан только на двух седоков.

К сожалению, Acura не приводит динамических показателей своего лифтбека. В Америке эти параметры не опубликованы даже для Сивика, но ориентиром можно взять характеристики машины для Европы: разгон до сотни за 5,4 с и максимальная скорость 275 км/ч. Выпускать пятидверки Integra Type S в Америке, продажи на местном рынке начнутся в июне. Цена еще не объявлена, но Acura должна оказаться немного дороже аналогичной Хонды, которая в США стоит от 43 тысяч долларов.