Японська версія Mazda 3 тепер доступна в новому кольорі кузова, вона також отримала деякі технічні зміни. Системи безпеки моделі були покращені.

У Японії представили оновлені хетчбек та седан Mazda 3 2024 модельного року, які отримали новий колір та технічні зміни. Про це повідомили на сайті бренду.

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Японська версія Mazda 3 тепер доступна у кольорі Ceramic Metallic. Також усередині з'явився новий 10,25-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

Mazda 3 четвертого покоління дебютувала наприкінці 2018 року. Тому японський бренд вирішив оновити свою популярну модель.

В інтер'єрі з'явилася підсвітка та порти USB Type-C для заряджання гаджетів. Зарядити смартфон можна й за допомогою бездротової зарядки.

Системи безпеки Mazda 3 також стали кращими. Автомобіль тепер оснащений функцією попередження про неуважність. Вона визначає, коли водій відривається від дороги.

Нова шина SportContact 7 від Continental призначена для динамічних, але безпечних поїздок потужними автомобілями на сухих та мокрих дорогах. Вона забезпечує найкраще зчеплення під час поворотів та максимальне задоволення від водіння Рекламна інформація

Крім цього, автомобіль навчився виявляти додаткові перешкоди попереду, у тому числі пішоходів. Mazda 3 автоматично зупиниться у разі небезпеки.

Від кросовера CX-60 Mazda 3 отримала підтримку дистанційного запуску двигуна через додаток MyMazda. Ця функція доступна лише для автомобілів з автоматичною коробкою передач. У список стандартного оснащення включено функцію Mazda My Car Care, яка повідомляє власника про спробу викрадення автомобіля.

Mazda 3 2024 модельного року надійде у продаж у Японії на початку червня. Вартість моделі варіюватиметься від 2 288 000 до 3 866 500 єн (17 500 — 30 000 доларів).