Японская версия Mazda 3 теперь доступна в новом цвете кузова, она тоже получила некоторые технические изменения. Системы безопасности модели были улучшены.

В Японии представили обновленные хэтчбек и седан Mazda 3 2024 модельного года, получившие новый цвет и технические изменения. Об этом сообщили на сайте бренда.

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Японская версия Mazda 3 теперь доступна в цвете Ceramic Metallic. Также внутри появился новый 10,25-дюймовый экран информационно развлекательной системы.

Mazda 3 четвертого поколения дебютировала в конце 2018 года. Потому японский бренд решил обновить свою популярную модель.

В интерьере появилась подсветка и порты USB Type-C для подзарядки гаджетов. Зарядить смартфон можно с помощью беспроводной зарядки.

Системы безопасности Mazda 3 также стали лучше. Автомобиль теперь оснащен функцией предупреждения о рассеянности. Она определяет, когда водитель отрывается от дороги.

Новая шина SportContact 7 от Continental предназначена для динамичных, но безопасных поездок по мощным автомобилям на сухих и мокрых дорогах. Она обеспечивает наилучшее сцепление в поворотах и максимальное удовольствие от вождения. Рекламна інформація

Кроме того, автомобиль научился выявлять дополнительные препятствия впереди, в том числе пешеходов. Mazda 3 автоматически остановится в случае опасности.

От кроссовера CX-60 Mazda 3 получила поддержку дистанционного запуска двигателя через приложение MyMazda. Эта функция доступна только автомобилям с автоматической коробкой передач. В список стандартного оснащения включена функция Mazda My Car Care, сообщающая владельцу о попытке угона автомобиля.

Mazda 3 2024 модельного года поступит в продажу в Японии в начале июня. Стоимость модели будет варьироваться от 2 288 000 до 3 866 500 иен (17 500 – 30 000 долларов).