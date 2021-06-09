Новий Cadillac Escalade отримав броньовану версію. Підготували її в канадському ательє Inkas, яке вважається одним з кращих в світі виробників захищених авто.

Cadillac Escalade 2021 захищений за стандартом BR6, тобто він витримує обстріл з АК-47 (7,62 мм) і вибух двох ручних гранат. У салоні встановили бронекапсула, також з'явилися куленепробивне скло і шини, які не бояться проколів.

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Щоб впоратися з важчим позашляховиком, посилили ходову. За доплату доступні системи зв'язку і пожежогасіння.

Позашляховик пропонують зі стандартними 6,2-літровим 420-сильним бензиновим V8 і трилітровим турбодизелем на 280 к. с. Вартість позашляховика у стандартній комплектації - близько 300 тис. доларів.