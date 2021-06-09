Новый Cadillac Escalade получил бронированную версию. Подготовили ее в канадском ателье Inkas, которое считается одним из лучших в мире производителей защищенных авто.

Cadillac Escalade 2021 защищен по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из АК-47 (7,62 мм) и взрыв двух ручных гранат. В салоне установили бронекапсулу, также появились пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов.

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Чтобы справиться с тяжелым внедорожником, усилили ходовую. За доплату доступны системы связи и пожаротушения.

Внедорожник предлагают со стандартными 6,2-литровым 420-сильным бензиновым V8 и трехлитровым турбодизелем на 280 л. с. Стоимость внедорожника в стандартной комплектации – около 300 тысяч долларов.