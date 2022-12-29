Китайським автовиробникам було важко вийти на ринок США, але Davinci Motor сподівається на більший успіх зі своїм електричним мотоциклом DC100.

DC100, який має дебютувати в США на виставці CES, розглядається як суперник традиційним літровим мотоциклам з точки зору продуктивності. Він оснащений акумуляторною батареєю ємністю 17,7 кВт-год, яка живить електродвигун потужністю 134 к.с. і крутним моментом 850 Нм.

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Таке налаштування дозволяє мотоциклу розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за три секунди, перш ніж досягти максимальної швидкості 200 км/год. Компанія також каже, що байк має запас ходу 400 км і може бути повністю заряджений за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму за 30 хвилин.

Не дивлячись на характеристики продуктивності, DC100 має цільну раму з алюмінієвого сплаву, яка вкрита пластиком. Мотоцикл вагою 255 кг оснащений 17-дюймовими колесами, з шинами Pirelli Diablo Rosso III і оснащені гальмівною системою Brembo.

DC100 має технологію цифрових ключів, і власники зможуть використовувати свій смартфон як цифрову панель приладів, завантаживши програму Davinci. Компанія також називає байк «двоколісним роботом», оскільки він має «понад 1000 чіпів і понад 200 передових датчиків, які відстежують точну інформацію про навколишнє середовище, стан руху, дорожні умови, температуру акумулятора та двигуна, кут нахилу і так далі." Компанія стверджує, що ця інформація об’єднується для «точного контролю своєї системи живлення» та забезпечення оптимальної продуктивності за будь-яких умов.

Говорячи про техніку, покупці знайдуть систему рекуперації, оновлення по повітрю та функції безпеки, такі як система контролю тяги. Davinci також обіцяє більш розширені функції в майбутньому, включаючи функцію самобалансування, а також «автоматичне паркування та дистанційний виклик». Компанія також обіцяє функцію «самостійного керування та розпізнавання цілей», яка дозволить байку «автоматично слідувати» за ціллю, вибраною водієм.