Китайским автопроизводителям трудно было выйти на рынок США, но Davinci Motor надеется на больший успех со своим электрическим мотоциклом DC100.

DC100, который должен дебютировать в США на выставке CES, рассматривается как соперник традиционным литровым мотоциклам с точки зрения производительности. Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 17,7 кВт-ч, питающей электродвигатель мощностью 134 л.с. и крутящим моментом 850 Нм.

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Такая настройка позволяет мотоциклу разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за три секунды, прежде чем добиться максимальной скорости 200 км/ч. Компания также говорит, что байк имеет запас хода 400 км и может быть полностью заряжен с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока за 30 минут.

Несмотря на характеристики производительности, DC100 имеет цельную раму из алюминиевого сплава, покрытую пластиком. Мотоцикл весом 255 кг оснащен 17-дюймовыми колесами, с шинами Pirelli Diablo Rosso III и оснащен тормозной системой Brembo.

DC100 имеет технологию цифровых ключей, и владельцы смогут использовать свой смартфон в качестве цифровой приборной панели, загрузив программу Davinci. Компания также называет байк «двухколесным роботом», поскольку он имеет «более 1000 чипов и более 200 передовых датчиков, отслеживающих точную информацию об окружающей среде, состоянии движения, дорожных условиях, температуре аккумулятора и двигателя, угол наклона и так далее.» Компания утверждает , что эта информация объединяется для «точного контроля своей системы питания» и обеспечения оптимальной производительности при любых условиях.

Говоря о технике, покупатели найдут систему рекуперации, обновления по воздуху и функции безопасности, такие как система контроля тяги. Davinci также обещает более расширенные функции в будущем, включая функцию самобалансировки, а также «автоматическую парковку и дистанционный вызов». Компания также обещает функцию «самостоятельного управления и распознавания целей», которая позволит байку «автоматически следовать» по цели, выбранной водителем.