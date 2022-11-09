Італійці представили кросовер із чотирма підйомними дверима. Серійне складання первістка молодої марки Aehra буде запущено в 2025 році.

Італійська марка Aehra показала свій перший автомобіль, оформлений під керівництвом вихідця з Lamborghini – дизайнера Філіппо Періні. Це електричний кросовер із незвичайною конфігурацією: у нього одразу чотири підйомні двері, причому якщо спереду він отримав «крила метелика», то задні нагадують «крила чайки». Віддача силової установки сягатиме 816 кінських сил, а запас ходу на одній зарядці складе 800 кілометрів.

Читайте також: Lamborghini тестує гібридну версію Urus

Моделі під лаконічною назвою Aehra SUV дісталися круто нахилене лобове скло, що плавно переходить у дах, і крихітні камери замість дзеркал, кріплення яких мають дещо спільне трековими мотоциклами. Ультракороткий капот і невелике заднє звисання шеф-дизайнер марки Філіппо Періні характеризує як «сміливий підхід». Раніше Періні працював у Lamborghini, де брав участь у створенні таких моделей, як Aventador, Huracan, а також бестселера Urus.

Монокок із вуглецевого волокна та широке застосування композиту забезпечило Aehra SUV невелику масу — до двох тонн — і дозволило додати відразу чотири «складні» двері. Як зовні, так і всередині використані високоякісні матеріали, але салон Aehra поки не показує. Розмір колісних дисків - 23 дюйми спереду і 24 ззаду.

Поки що розкрито лише деякі технічні характеристики. Силова установка розвиватиме від 550 до 600 кіловат (748-816 кінських сил), розганяючи кросовер до максимальних 265 кілометрів на годину. Близько 800 кілометрів автономного ходу забезпечить акумулятор ємністю 120 кіловат-годин.

Оголошено і вартість: вона становитиме від 160 тисяч до 180 тисяч доларів США. Вивести кросовер на ринок Aehra планує у 2025 році, розпочавши продажі з Північної Америки, Європи та Великобританії. 2023-го до SUV приєднається друга модель - електричний седан. Потім лінійка поповниться спорткаром із посадковою формулою 2+2.