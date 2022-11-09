Итальянцы представили кроссовер с четырьмя подъемными дверьми. Серийная сборка первенца молодой марки Aehra будет запущена в 2025 году.

Итальянская марка Aehra показала свой первый автомобиль, оформленный под руководством выходца из Lamborghini – дизайнера Филиппо Перини. Это электрический кроссовер с необычной конфигурацией: у него сразу четыре подъемных двери, причем если спереди он получил “крылья бабочки”, то задние напоминают “крылья чайки”. Отдача силовой установки составит 816 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит 800 километров.

Читайте также: Lamborghini тестирует гибридную версию Urus

Модели под лаконичным названием Aehra SUV достались круто наклоненное плавно переходящее в крышу лобовое стекло и крошечные камеры вместо зеркал, крепления которых имеют несколько общее с трековыми мотоциклами. Ультракороткий капот и небольшое заднее свисание шеф-дизайнер марки Филиппо Перини характеризует как смелый подход. Ранее Перини работал в Lamborghini, где участвовал в создании таких моделей, как Aventador, Huracan, а также бестселлер Urus.

Монокок из углеродного волокна и широкое применение композита обеспечило Aehra SUV небольшую массу – до двух тонн – и позволило добавить сразу четыре “сложные” двери. Как снаружи, так и внутри использованы высококачественные материалы, но салон Aehra пока не показывает. Размер колесных дисков – 23 дюйма спереди и 24 сзади.

Пока что раскрыты лишь некоторые технические характеристики. Силовая установка будет развивать от 550 до 600 киловатт (748 – 816 лошадиных сил), разгоняя кроссовер до максимальных 265 километров в час. Около 800 км автономного хода обеспечит аккумулятор емкостью 120 киловатт-часов.

Объявлена и стоимость: она составит от 160 тысяч до 180 тысяч долларов США. Вывести кроссовер на рынок Aehra планирует в 2025 году, начав продажи из Северной Америки, Европы и Великобритании. В 2023 году к SUV присоединится вторая модель – электрический седан. Затем линейка пополнится спорткаром с посадочной формулой 2+2.