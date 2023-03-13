Дизайнер McLaren зробив найбезпечніше дитяче крісло ціною майже в тисячу доларів.

Френк Стефенсон, який працював над Ferrari F430 і Maserati MC12, доклав руку до розробки кількох Mini Cooper, Fiat 500 і BMW X5, а також створив вигляд усіх сучасних McLaren - від 12C до 720S, представив свій новий проект.

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Подібно до колег, фахівець створив власну компанію Frank Stephenson Design і зайнявся промисловим дизайном, зробивши в тому числі дитяче автомобільне крісло. Babyark розробники позиціонують як «найбезпечніше дитяче крісло у світі».

Підставою для такої заяви стало використання у конструкції рами з вуглепластику та спеціальних енергопоглинаючих сталевих котушок. Захист від бокового удару зроблено за мотивами пластинчастих кісток дятла, а в підголівнику використовується протиударний полімер D30. Babyark оснащено 14 вбудованими датчиками, які взаємодіють зі спеціальним додатком для смартфона.

Повідомлення сповіщають, якщо водій встановив крісло неправильно, а також попередять, якщо він залишив дитину в кріслі після виходу з машини. Після аварії система також проаналізує стан крісла та повідомить, чи безпечно його використовувати далі. Крісло Babyark підходить для дітей зростом до 125 сантиметрів та вагою від 2 до 30 кілограмів. Батьки можуть встановити крісло як по ходу руху, так і проти ходу.

Під час розробки Babyark пройшов понад 200 краш-тестів для оцінки ймовірності травм голови та грудної клітки. Крім того, компанія стверджує, що вуглецеве волокно та сталеві матеріали не зношуються з часом і передбачено безкоштовну перевірку технічного стану крісла через 10 років після його покупки. В даний час Babyark доступний для попереднього замовлення, а постачання розпочнеться 31 травня 2023 року. На стадії попереднього замовлення крісло коштує 990 доларів, а після початку продажів ціна збільшиться до 1190 доларів. Компанія заявляє, що аксесуар підходить для більш ніж 80% автомобілів на ринку.