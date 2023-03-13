Дизайнер McLaren сделал самое безопасное детское кресло ценой почти в тысячу долларов.

Фрэнк Стефенсон, работавший над Ferrari F430 и Maserati MC12, приложил руку к разработке нескольких Mini Cooper, Fiat 500 и BMW X5, а также создал облик всех современных McLaren – от 12C до 720S, представил свой новый проект.

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Подобно коллегам, специалист создал собственную компанию Frank Stephenson Design и занялся промышленным дизайном, сделав в том числе детское автомобильное кресло. Babyark разработчики позиционируют как «самое безопасное детское кресло в мире».

Основанием для такого заявления стало использование в конструкции рамы из углепластика и специальных энергопоглощающих стальных катушек. Защита от бокового удара сделана по мотивам пластинчатых костей дятла, а в подголовнике используется противоударный полимер D30. Babyark оснащен 14 встроенными датчиками, взаимодействующими со специальным приложением для смартфона.

Сообщения извещают, если водитель установил кресло неправильно, а также предупредят, если он оставил ребенка в кресле после выхода из машины. После аварии система также проанализирует состояние кресла и сообщит, безопасно ли его использовать дальше. Кресло Babyark подходит для детей ростом до 125 сантиметров и весом от 2 до 30 кг. Родители могут установить кресло как по ходу движения, так и против хода.

В ходе разработки Babyark прошел более 200 краш-тестов для оценки вероятности травм головы и грудной клетки. Кроме того, компания утверждает, что углеродное волокно и стальные материалы не изнашиваются со временем и предусмотрена бесплатная проверка технического состояния кресла через 10 лет после его покупки. В настоящее время Babyark доступен для предварительного заказа, а поставки начнутся 31 мая 2023 года. На стадии предварительного заказа кресло стоит 990 долларов, а после начала продаж цена увеличится до 1190 долларов. Компания заявляет, что аксессуар подходит для более 80% автомобилей на рынке.