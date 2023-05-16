Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier, повністю електричний компакт, який вийде на європейські ринки з кінця 2024 року.

По суті, це пасажирська версія фургона E-Transit Courier, представленого минулого місяця, Ford E-Tourneo Courier описується автовиробником як п’ятимісний багатофункціональний автомобіль із компактними розмірами.

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З точки зору стилю, E-Tourneo Courier ґрунтується на зовнішньому вигляді E-Transit Courier, привносячи більше схожий на позашляховик дизайн, особливо в представленій тут комплектації Active, яка додає контрастний колір даху, молдингів, колісних арок, рейлінгів на даху та унікальні тканини сидінь.

Як і у випадку з E-Transit Courier, E-Tourneo Courier пропонуватиме як ДВС, так і повністю електричні трансмісії. EV буде легко відрізнити від свого традиційного брата завдяки ексклюзивній світловій панелі від та фірмовій хромованій ромбовій решітці Ford.

Всередині E-Tourneo Courier має такий самий дизайн панелі приладів, як і E-Transit Courier, з основними особливостями, включаючи так звану панель приладів «digiboard», що складається з повністю цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи SYNC 4, якою керують через великий 12-дюймовий сенсорний екран.

Також доступні бездротова інтеграція з Android Auto та Apple CarPlay, а також панель для заряджання телефону, при цьому автомобіль також пропонує можливість оновлення по повітрю (OTA).

Ззаду електричний транспортний засіб має поділену у співвідношенні 60-40 задню лавку та більш ніж на 44 відсотки більше простору в багажнику, ніж попередній Tourneo Courier. Пасажири також отримають перевагу від покращеного простору для плечей і голови, а також варіантів речей, включаючи центральну консоль з можливістю конфігурації, прихований багажник об’ємом 44 літри.

Як і передбачувано, E-Tourneo Courier має електричну силову установку з E-Transit Courier, що означає, що він працює з переднім електродвигуном потужністю 100 кіловат (134 кінських сили), який пропонує вибір режиму водіння з однією педаллю поряд зі звичайним.

Ford залишається в таємниці щодо ємності акумуляторної батареї, але каже, що для заряджання потрібно як 11 кВт змінного струму, так і 100 кВт постійного струму. Типова нічна зарядка змінним струмом від 10 до 100 відсотків займає 5,7 години, тоді як зарядка від 10 до 80 відсотків займає менше 35 хвилин на швидкому зарядному пристрої постійного струму, що дозволяє клієнтам збільшити запас ходу на 87 кілометрів за 10 хвилин.

Модель Tourneo Courier з бензиновим двигуном стане першою, яку можна буде замовити цього літа, а поставки почнуться до кінця 2023 року. Виробництво повністю електричного E-Tourneo Courier почнеться з другої половини 2024 року, а поставки очікуються наприкінці 2024 року.

Обидва варіанти виготовлятимуть на заводі Ford у Крайові, Румунія, де також виготовлятимуть майбутній повністю електричний кросовер Puma. E-Tourneo Courier є одним із 10 повністю електричних автомобілів, які Ford зобов’язався запропонувати в Європі до 2024 року.