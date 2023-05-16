Ford представил совершенно новый E-Tourneo Courier, полностью электрический компакт, вышедший на европейские рынки с конца 2024 года.

По сути это пассажирская версия фургона E-Transit Courier, представленного в прошлом месяце, Ford E-Tourneo Courier описывается автопроизводителем как пятиместный многофункциональный автомобиль с компактными размерами.

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С точки зрения стиля, E-Tourneo Courier основывается на внешнем виде E-Transit Courier, привнося больше похожий на внедорожник дизайн, особенно в представленной здесь комплектации Active, придающей контрастный цвет крыше, молдингов, колесных арок, рейлингов на крыше и уникальные ткани сидений. .

Как и в случае с E-Transit Courier, E-Tourneo Courier будет предлагать как ДВС, так и полностью электрические трансмиссии. EV будет легко отличить от своего традиционного брата благодаря эксклюзивной световой панели от фирменной хромированной ромбовой решетке Ford.

Внутри E-Tourneo Courier имеет такой же дизайн приборной панели, как и E-Transit Courier, с основными особенностями, включая так называемую панель приборов «digiboard», состоящую из полностью цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы SYNC 4, которой управляют через большой 12-дюймовый сенсорный экран.

Также доступна беспроводная интеграция с Android Auto и Apple CarPlay, а также панель для зарядки телефона, при этом автомобиль также предлагает возможность обновления по воздуху (OTA).

Сзади электрическое транспортное средство имеет разделенную в соотношении 60-40 заднюю лавку и более чем на 44 процента больше пространства в багажнике, чем предыдущий Tourneo Courier. Пассажиры также получат преимущество от улучшенного пространства для плеч и головы, а также вариантов вещей, включая центральную консоль с возможностью конфигурации, скрытый багажник объемом 44 литра.

Как и предсказуемо, E-Tourneo Courier имеет электрическую силовую установку с E-Transit Courier, что означает, что он работает с передним электродвигателем мощностью 100 киловатт (134 лошадиные силы), предлагающим выбор режима вождения с одной педалью рядом с обычным.

Ford остается в секрете относительно емкости аккумуляторной батареи, но говорит, что для зарядки требуется как 11 кВт переменного тока, так и 100 кВт постоянного тока. Типичная ночная зарядка переменным током от 10 до 100 процентов занимает 5,7 часов, тогда как зарядка от 10 до 80 процентов занимает менее 35 минут на быстром зарядном устройстве постоянного тока, что позволяет клиентам увеличить запас хода на 87 километров за 10 минут.

Модель Tourneo Courier с бензиновым двигателем станет первой, которую можно будет заказать нынешним летом, а поставки начнутся к концу 2023 года. Производство полностью электрического E-Tourneo Courier начнется со второй половины 2024, а поставки ожидаются в конце 2024 года.

Оба варианта будут производиться на заводе Ford в Крайове, Румыния, где также будет производиться будущий полностью электрический кроссовер Puma. E-Tourneo Courier является одним из 10 полностью электрических автомобилей, которые Ford обязался предложить в Европе к 2024 году.