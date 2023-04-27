Shelby офіційно виходить на ринок електромобілів, представивши Shelby Mustang Mach-E GT, перший повністю електричний серійний автомобіль Shelby. Цікаво, що він призначений винятково для європейського ринку.

Але навіть у Європі це буде вкрай рідкісна машина. Усього буде побудовано 100 примірників на честь столітнього ювілею Керролла Шелбі цього року. Очікується, що автомобілі надійдуть до дилерських центрів у липні.

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За основу взяли Ford Mustang Mach-E GT, якому Shelby додасть унікальних рис. Покупці отримають новий капот, радіаторні грати, пороги, корпуси дзеркал заднього виду і виготовлений на замовлення передній спліттер з вуглецевого волокна. Також з’явиться спеціальне фарбування.

Shelby Mustang Mach-E GT отримає колеса Shelby, кожне з яких на 2 кг легше за колеса Ford. Shelby підкреслює, що більша частина роботи над моделлю була зроблена для зниження маси, але компанія не каже, наскільки вдалося знизити масу сумарно.

Єдине механічне оновлення пов’язане з підвіскою, яка буде заниженою, але точного значення також не вказано. Компанія працювала з Borla над створенням цифрового саундтреку для аналога двигуна V8, який звучить через динаміки автомобіля. Електромобіль імітуватиме звук вихлопу Shelby GT500 з наддувом, а також перемикання передач.

Ціни на пакет Shelby Mustang Mach-E GT 2023 починаються від 24 900 євро. Це ціна тільки пакету покращень, при цьому сам Ford Mustang Mach-E GT в Європі коштує від 62 900 євро.