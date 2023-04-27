Shelby официально выходит на рынок электромобилей, представив Shelby Mustang Mach-E GT, первый полностью электрический серийный автомобиль Shelby. Любопытно, что он предназначен исключительно для европейского рынка.

Но даже в Европе это будет очень редкая машина. Всего будет построено 100 экземпляров в честь столетнего юбилея Кэрролла Шелби в этом году. Ожидается, что автомобили поступят в дилерские центры в июле.

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За основу взяли Ford Mustang Mach-E GT, которому Shelby придаст уникальные черты. Покупатели получат новый капот, радиаторную решетку, пороги, корпуса зеркал заднего вида и изготовленный на заказ передний сплиттер из углеродного волокна. Также появится специальная покраска.

Shelby Mustang Mach-E GT получит колеса Shelby, каждое из которых на 2 кг легче колес Ford. Shelby подчеркивает, что большая часть работы над моделью была сделана для понижения массы, но компания не говорит, насколько удалось снизить массу суммарно.

Единственное механическое обновление связано с заниженной подвеской, но точного значения также не указано. Компания работала с Borla над созданием цифрового саундтрека для аналога двигателя V8, звучащего из-за динамиков автомобиля. Электромобиль будет имитировать звук выхлопа Shelby GT500 с наддувом, а также переключение передач.

Цены на пакет Shelby Mustang Mach-E GT 2023 начинаются от 24 900 евро. Это цена только пакета улучшений, при этом сам Ford Mustang Mach-E GT в Европе стоит от 62 900 евро.