Сообщается, что производство Ford Mustang поколения S550 завершено.

Последний якобы сошел с конвейера 6 апреля 2023 года. Согласно Motor Trend, это был автомобиль Oxford White Premium Coupe с двигателем EcoBoost.

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Шестое поколение S550 Mustang дебютировало 5 декабря 2013 года и поступило в продажу в 2015 модельном году. В течение модельного цикла было доступно несколько двигателей, включая 2,3-литровый четырехцилиндровый EcoBoost, V6 и 5,0-литровый V8. Кроме того, был атмосферный 5,2-литровый V8 для Shelby GT350 и версия этой мельницы с наддувом для GT500.

В течение большей части своего производства S550 Mustang являлся сильным продавцом в своем сегменте. В 2022 году Ford объявил, что эта модель стала самым продаваемым спортивным автомобилем в мире, ссылаясь на данные S&P Global Mobility. В 2021 году компания поставила немногим менее 70 000 из них.

Однако Mustang сражался с Dodge Challenger в последние годы. В 2021 году Dodge поставил 54 314 единиц своего маслкара против 52 414 единиц Ford. Тенденция продолжилась в 2022 году с объемом 55060 автомобилей для Challenger и 47566 экземпляров для Mustang.

По состоянию на первый квартал 2023 года Ford Mustang снова лидирует против Challenger. Голубой овал переместил 14 711 из них за этот период. В то же время конкурент Dodge имел объем 11371 шт.

Учитывая, что новый Mustang появится позже в этом году, а Dodge представляет свои Last Call Challengers, нам интересно узнать, какая модель в этом году получит корону в США.

Новый S650 Mustang седьмого поколения должен начать поступать дилерам этим летом. На момент запуска доступно три варианта трансмиссии. Базовым двигателем остается 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, развивающий 315 л.с. В стандартной комплектации GT имеет 5,0-литровый V8 мощностью 480 л. Дополнительная активная выхлопная система увеличивает эти характеристики до 486 л.С. Комплектация Dark Horse увеличивает мощность V8 до 500 л.

Мы уже слышим слухи о более мощных Мустангах. Шпионские снимки могут дать нам представление о новом GT500. Есть также сообщения о вдохновенной GT3, модели, ориентированной на трек. Похоже, у Mustang впереди светлое будущее.