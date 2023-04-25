Повідомляється, що виробництво Ford Mustang покоління S550 завершено.

Останній нібито зійшов з конвеєра 6 квітня 2023 року. Згідно з Motor Trend, це був автомобіль Oxford White Premium Coupe з двигуном EcoBoost.

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Шосте покоління S550 Mustang дебютувало 5 грудня 2013 року та надійшло в продаж у 2015 модельному році. Протягом модельного циклу було доступно кілька двигунів, включаючи 2,3-літровий чотирициліндровий EcoBoost, V6 і 5,0-літровий V8. Крім того, був атмосферний 5,2-літровий V8 для Shelby GT350 і версія цього млина з наддувом для GT500.

Протягом більшої частини свого виробництва S550 Mustang був сильним продавцем у своєму сегменті. У 2022 році Ford оголосив, що ця модель стала найбільш продаваним спортивним автомобілем у світі, посилаючись на дані S&P Global Mobility. У 2021 році компанія поставила трохи менше 70 000 із них.

Однак Mustang боровся з Dodge Challenger в останні роки. У 2021 році Dodge поставив 54 314 одиниць свого маслкара проти 52 414 одиниць Ford. Тенденція продовжилась у 2022 році з обсягом 55 060 автомобілів для Challenger і 47 566 екземплярів для Mustang.

Станом на перший квартал 2023 року Ford Mustang знову лідирує проти Challenger. Блакитний овал перемістив 14 711 з них за цей період. У той же час конкурент Dodge мав об’єм 11 371 шт.

З огляду на те, що новий Mustang з’явиться пізніше цього року, а Dodge представляє свої Last Call Challengers, нам цікаво дізнатися, яка модель цього року отримає корону в США.

Новий S650 Mustang сьомого покоління повинен почати надходити до дилерів цього літа. На момент запуску доступні три варіанти трансмісії. Базовим двигуном залишається 2,3-літровий чотирициліндровий двигун EcoBoost з турбонаддувом, який розвиває 315 к.с. У стандартній комплектації GT має 5,0-літровий V8 потужністю 480 к.с. Додаткова активна вихлопна система підвищує ці показники до 486 к.с. Комплектація Dark Horse збільшує потужність V8 до 500 к.с.

Ми вже чуємо чутки про більш потужні Мустанги. Шпигунські знімки можуть дати нам уявлення про новий GT500. Є також повідомлення про GT3, модель, орієнтовану на трек. Схоже, у Mustang попереду світле майбутнє.