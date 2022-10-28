BMW Motorrad представила свою останню модель R 1250 R. Мотоцикл оснащений двоциліндровим опозитним двигуном компанії отримав низку нових технологічних рішень.

Оновлений мотоцикл має оновлений зовнішній вигляд і двигун Євро 5, а також більше технологій, ніж будь-коли.

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Серед доповнень — нова адаптивна світлодіодна фара, яка включає функцію поворотів для максимальної видимості на двох колесах, а також має крутий дизайн. Її адаптивна версія не є обов’язковою, але стандартна фара – це повністю світлодіодна фара з денними ходовими вогнями.

Нова фара R 1250 R розташована перед перевернутою передньою підвіскою із золотим оздобленням, яка встановлена на матовій сріблястій рамі та вилці. Гальмівні магістралі плетені зі сталі, а не звичайні гумові, а покажчики повороту – тонкі блоки зі світлодіодами.

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Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Якщо ви трохи підведете очі, ви помітите оновлений повнокольоровий TFT-дисплей, який дозволяє водієві бачити основну інформацію про поїздку, а також варіанти підключення. Як ми вже зазначали, BMW R 1250 R 2023 року випуску має більше технологій, ніж будь-коли раніше, тому він має навіть динамічний контроль тяги в стандартній комплектації, а також абсолютно новий режим ECO.

Новий BMW R 1250 R може бути оснащений двома USB-роз’ємами в стандартній комплектації, а також інтелектуальною системою екстреного виклику. Байкери можуть замовити такі речі, як підігрів сидінь, підігрів ручок і навіть підігрів сидінь на задньому сидінні, який не залежить від сидіння водія.

Ті, хто хоче індивідуально налаштувати режими їзди, повинні придбати додаткове обладнання Riding Modes Pro, яке навіть включає спеціальний режим для запобігання нестабільним умовам їзди через надмірне пробуксовування гальм на задньому колесі.

Як і для багатьох інших мотоциклів сьогодні, ABS є стандартною частиною, і BMW розробила Integral ABS Pro разом із системою Dynamic Brake Control для свого R 1250 R, і вони також є стандартними. Ідея цих систем полягає в тому, щоб забезпечити найбільшу підтримку під час маневрів екстреного гальмування, включаючи запобігання ненавмисному натисканню дросельної заслінки.

Двигун залишається двоциліндровим оппозитним, який забезпечує 136 кінських сил (100 кВт), і він має технологію BMW ShiftCam, яка змінює фази газорозподілу та підйом клапана на стороні впуску. Якщо ви хочете отримати просте пояснення – це як Vanos і Valvetronic, але для мотоциклів.

Для ще більш простого пояснення, його метою є забезпечення плавної подачі потужності, а також тихої роботи з найменшими можливими викидами в усьому діапазоні обертів двигуна. Незважаючи на це, ви повинні знати, що його максимальний крутний момент становить 143 Нм при 6250 об/хв, а максимальна потужність досягається при 7250 об/хв.

Задня частина мотоцикла була модифікована, так як модель можна замовити з сидінням пасажира або без нього. Існують також спеціальні версії, як-от модель Sport із гоночним синім корпусом і білою рамою або модель Triple Black із сірою рамою та кольором корпусу Blackstorm Metallic.