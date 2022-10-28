BMW Motorrad представила свою последнюю модель R 1250 R. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым оппозитным двигателем компании получил целый ряд новых технологических решений.

Обновленный мотоцикл имеет обновленный внешний вид и двигатель Евро 5, а также больше технологий, чем когда-либо.

Читайте также: BMW показала новый супербайк S 1000 RR

Среди дополнений – новая адаптивная светодиодная фара, включающая функцию поворотов для максимальной видимости на двух колесах, а также крутой дизайн. Ее адаптивная версия не обязательна, но стандартная фара – это полностью светодиодная фара с дневными ходовыми огнями.

Новая фара R 1250 R расположена перед перевернутой передней подвеской с золотой отделкой, установленной на матовой серебристой раме и вилке. Тормозные магистрали плетеные из стали, а не обычные резиновые, а указатели поворота – тонкие блоки со светодиодами.

Партнер Авто24

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництва мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це забезпечує можливість підробок та з’являється в продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Если вы немного поднимете глаза, вы заметите обновленный полноцветный TFT-дисплей, позволяющий водителю видеть основную информацию о поездке, а также варианты подключения. Как уже отмечалось, BMW R 1250 R 2023 года выпуска имеет больше технологий, чем когда-либо ранее, поэтому он имеет даже динамичный контроль тяги в стандартной комплектации, а также совершенно новый режим ECO.

Новый BMW R 1250 R может быть оборудован двумя USB-разъемами в стандартной комплектации, а также интеллектуальной системой экстренного вызова. Байкеры могут заказать такие вещи, как подогрев сидений, подогрев ручек и даже подогрев сидений на заднем сиденье, не зависящий от водительского сидения.

Те, кто хочет индивидуально настроить режимы езды, должны приобрести дополнительное оборудование Riding Modes Pro, которое даже включает специальный режим для предотвращения нестабильных условий езды из-за чрезмерной пробуксовки тормозов на заднем колесе.

Как и для многих других мотоциклов сегодня, ABS является стандартной частью, и BMW разработала Integral ABS Pro вместе с системой Dynamic Brake Control для своего R 1250 R, и они также стандартны. Идея этих систем состоит в том, чтобы обеспечить наибольшую поддержку во время маневров экстренного торможения, включая предотвращение непреднамеренного нажатия дроссельной заслонки.

Двигатель остается двухцилиндровым оппозитным, который обеспечивает 136 лошадиных сил (100 кВт), и имеет технологию BMW ShiftCam, которая изменяет фазы газораспределения и подъем клапана на стороне впуска. Если вы хотите получить простое объяснение – это Vanos и Valvetronic, но для мотоциклов.

Для еще более простого объяснения его целью является обеспечение плавной подачи мощности, а также тихой работы с наименьшими возможными выбросами во всем диапазоне оборотов двигателя. Несмотря на это, вы должны знать, что его максимальный крутящий момент составляет 143 Нм при 6250 об/мин, а максимальная мощность достигается при 7250 об/мин.

Задняя часть мотоцикла была модифицирована, потому что модель можно заказать с сиденьем пассажира или без него. Существуют также специальные версии, такие как модель Sport с гоночным синим корпусом и белой рамой или модель Triple Black с серой рамой и цветом корпуса Blackstorm Metallic.