До першої «сотні» Ararkis Sandstorm буде розганятися за півтори секунди.

Невідома компанія випустить електрогіперкар із розгоном до ста за 1,5 секунди. Дводверка Ararkis Sandstorm отримає двомоторну силову установку з батареєю ємністю 115 кіловат-годин і через звукові профілі запропонує новий спосіб персоналізації автомобіля. Тираж гіперкара складе 20 екземплярів. Ціна – від двох мільйонів доларів.

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Фірма Ararkis Automobili (судячи з усього, це спотворена назва планети із всесвіту Дюни - Арракіс), зареєстрована в лондонському Ковент-Гардені, пообіцяла випустити найшвидший дорожній електричний гіперкар у світі. Купе Sandstorm зможе прискорюватися до "сотні" за 1,5 секунди (як McMurtry Spéirling) і досягати "максималки" 300 кілометрів на годину. Правда, поки автомобіль існує тільки на рендерах, і є всі підстави вважати, що його спіткає доля Spyros Chaos.

Заснував Ararkis бізнесмен південноафриканського походження Прівен Редді, на рахунку якого запуск кількох IT-стартапів та компанії EON Aerospace – розробника надзвукових пасажирських авіалайнерів. Досвіду в автомобілебудуванні Редді немає, і з офіційних повідомлень Ararkis незрозуміло, хто збиратиме Sandstorm, з яких комплектуючих і на якому етапі знаходиться весь проект.

В основі Sandstorm - шасі з вуглепластику та алюмінію. Силова установка двомоторна, тяга на колеса йде через одноступінчастий редуктор. Літій-іонна батарея електрокара оснащена рідинним охолодженням і має ємність 115 кіловат-годин. Від швидкісних терміналів її зарядка з 0 до 80 відсотків займає 30 хвилин, повна від побутової розетки — 13 годин. Очікуваний запас ходу – до 500 кілометрів.

Для гіперкара заявлені оббиті алькантарою крісла з магнієвого сплаву та вуглеволокна, мультимедіа з великим дисплеєм, аудіосистема Bose, можливість вибору звукового профілю автомобіля (звуки повідомлень, звук руху тощо), а також підтримка всіх сучасних стандартів зв'язку. Крім того, первісток Ararkis отримає кілька їздових режимів, чотири подушки безпеки, круїз-контроль та систему кругового огляду. У конструкції обіцяють застосувати велику частку вторинної сировини - від алюмінію до пластику. А пізніше Ararkis публікуватиме дані про шкідливі викиди і вуглецевий слід.