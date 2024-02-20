До первой "сотни" Ararkis Sandstorm будет разгоняться за полторы секунды.

Неизвестная компания выпустит электрогиперкар с разгоном до ста за 1,5 секунды. Двухдверка Ararkis Sandstorm получит двухмоторную силовую установку с батареей емкостью 115 киловатт-часов и через звуковые профили предложит новый способ персонализации автомобиля. Тираж гиперкара составит 20 экземпляров. Цена – от двух миллионов долларов.

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Фирма Ararkis Automobili (судя по всему, это искаженное название планеты из вселенной Дюны - Арракис), зарегистрированная в лондонском Ковент-Гардене, пообещала выпустить самый быстрый дорожный электрический гиперкар в мире. Купе Sandstorm сможет ускоряться до "сотни" за 1,5 секунды (как McMurtry Spéirling) и достигать "максималки" 300 километров в час. Правда, пока автомобиль существует только на рендерах, и есть все основания полагать, что его постигнет судьба Spyros Chaos.

Основал Ararkis бизнесмен южноафриканского происхождения Привен Редди, на счету которого запуск нескольких IT-стартапов и компании EON Aerospace – разработчика сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Опыта в автомобилестроении Редди нет, и из официальных сообщений Ararkis непонятно, кто будет собирать Sandstorm, из каких комплектующих и на каком этапе находится весь проект. Однако заявлен тираж в 20 экземпляров и цена от двух миллионов долларов.

В основе Sandstorm - шасси из углепластика и алюминия. Силовая установка двухмоторная, тяга на колеса идет через одноступенчатый редуктор. Литий-ионная батарея электрокара оснащена жидкостным охлаждением и имеет емкость 115 киловатт-часов. От скоростных терминалов ее зарядка с 0 до 80 процентов занимает 30 минут, полная бытовой розетки - 13 часов. Ожидаемый запас хода – до 500 километров.

Для гиперкара заявлены обитые алькантарой кресла из магниевого сплава и углеволокна, мультимедиа с большим дисплеем, аудиосистема Bose, возможность выбора звукового профиля автомобиля (звуки уведомлений, звук движения и т.д.), а также поддержка всех современных стандартов связи. Кроме того, первенец Ararkis получит несколько ездовых режимов, четыре подушки безопасности, круиз-контроль и систему кругового обзора. В конструкции обещают применить большую долю вторичного сырья - от алюминия до пластика. А позже Ararkis будет публиковать данные о вредных выбросах и углеродном следе.