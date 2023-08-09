Абсолютно новий седан Kia K3 був представлений наступником Rio. Нагадаємо, раніше Kia K3 більше випускався під назви Cerato та Forte на різних ринках.

Новий Kia K3 представлений у вигляді чотиридверного седана, за яким, як очікується, піде п'ятидверний хетчбек.

Читайте також: Kia Rio списують на пенсію

Порівняно з попереднім седаном Rio новий K3 більше за габаритами. Він має довжину 4545 мм, ширину 1765 мм та висоту 1475 мм. Колісна база збільшена до 2670 мм. Це збільшення призводить до збільшення багажного відділення до 544 літрів (у Rio об'єм становить 480 л).

Передня частина нового K3 натхненна старшою моделлю K5, вона оснащена широкими решітками радіатора з фірмовим малюнком «тигровий ніс» та характерними ходовими денними вогнями. Задня частина демонструє нові задні ліхтарі та світлову смугу, яка їх з'єднує.

Дизайн панелі приладів спрощений і нагадує Kia EV6. Він оснащений 4,2-дюймовою цифровою панеллю приладів і 10,25-дюймовим сенсорним екраном. Дизайн рульового колеса аналогічний дизайну EV6, автомобіль отримав навколишнє освітлення, бездротовий зв'язок Android Auto та Apple CarPlay, двозонний клімат-контроль із задніми вентиляційними отворами та порти USB-C.

Читайте також: Kia Rio GT Line: гарячий хетчбек з крижаними очима

У оснащення входять шість подушок безпеки, ABS та ESC, а також різноманітні вдосконалені системи допомоги водієві (ADAS). Базова версія отримає 1,6-літровий рядний чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 123 к.с., також буде доступний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 152 к.с.

K3 буде вироблятися в Нуево-Леоні, Мексика, і буде доступний на різних ринках, починаючи з четвертого кварталу року.