Совершенно новый седан Kia K3 был представлен преемником Rio. Напомним, ранее Kia K3 выпускался под названиями Cerato и Forte на разных рынках.

Новый Kia K3 представлен в виде четырехдверного седана, за которым, как ожидается, последует пятидверный хэтчбек.

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По сравнению с предыдущим седаном Rio новый K3 больше по габаритам. Он имеет длину 4545 мм, ширину 1765 мм и высоту 1475 мм. Колесная база увеличена до 2670 мм. Это увеличение приводит к увеличению багажного отделения до 544 литров (у Rio объем составляет 480 л).

Передняя часть нового K3 вдохновлена старшей моделью K5, она оснащена широкими радиаторными решетками с фирменным рисунком «тигровый нос» и характерными ходовыми дневными огнями. Задняя часть демонстрирует новые задние фонари и соединяющую их световую полосу.

Дизайн приборной панели упрощен и напоминает Kia EV6. Он оснащен 4,2-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Дизайн рулевого колеса аналогичен дизайну EV6, автомобиль получил окружающее освещение, беспроводную связь Android Auto и Apple CarPlay, двухзонный климат-контроль с задними вентиляционными отверстиями и порты USB-C.

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В оснащение входят шесть подушек безопасности, ABS и ESC, а также различные усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS). Базовая версия получит 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 123 л.с., также будет доступен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 152 л.с.

K3 будет производиться в Нуэво-Леоне, Мексика, и будет доступен на разных рынках, начиная с четвертого квартала года.