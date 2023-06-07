Компанія BMW Motorrad, бренд мотоциклів та підрозділ німецького виробника автомобілів BMW, представила прототип мотоцикла M 1000 XR.

Він позиціонується як «спортивний мотоцикл для далеких дистанцій із великим запасом ходу та суперспортивною динамікою». Мотоцикл був спроектований так, щоб добре їхати як путівцями, так і трасою.

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Компанія мало що розповіла про прототип, але він має коротке вітрове скло та стрілоподібні фари з вбудованими денними ходовими вогнями. Виробник заявив, що положення сидіння забезпечує найкращий контроль над мотоциклом, особливо в режимі суперспорту. При найближчому розгляді також виявляються компоненти вуглецевого волокна і наклейки XR.

Автомобіль отримав чотирициліндровий двигун об'ємом 1 л від S 1000 RR із технологією ShiftCam. BMW заявила, що двигун був адаптований для використання в M 1000 XR і має потужність 207 л. Компанія також наголосила, що мотоцикл може розвивати максимальну швидкість близько 280 км/год.

Компанія також зазначила, що M 1000 XR буде пропонуватися з пакетом M Competition, який забезпечує подальше зниження маси і підвищення динаміки. Мотоцикл важить 223 кг з повним баком, ціна поки що не повідомляється.