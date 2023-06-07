Компания BMW Motorrad, бренд мотоциклов и подразделение немецкого производителя автомобилей BMW, представила макет мотоцикла M 1000 XR.

Он позиционируется как спортивный мотоцикл для дальних дистанций с большим запасом хода и суперспортивной динамикой. Мотоцикл был спроектирован так, чтобы хорошо ехать как проселками, так и по трассе.

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Компания мало что рассказала о прототипе, но имеет короткое ветровое стекло и стреловидные фары со встроенными дневными ходовыми огнями. Производитель заявил, что положение сиденья обеспечивает самый лучший контроль над мотоциклом, особенно в режиме суперспорта. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются компоненты углеродного волокна и наклейки XR.

Автомобиль получил четырехцилиндровый двигатель объемом 1 л от S 1000 RR с технологией ShiftCam. BMW заявила, что двигатель был адаптирован для использования в M1000 XR и имеет мощность 207 л. Компания также отметила, что мотоцикл может развивать максимальную скорость около 280 км/ч.

Компания также отметила, что M 1000 XR будет предлагаться с пакетом M Competition, обеспечивающим дальнейшее снижение массы и повышение динамики. Мотоцикл весит 223 кг с полным баком, цена пока не сообщается.