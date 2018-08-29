Маленький італійський кросовер отримав нові силові агрегати та широкий список оснащення.

Оновлений Fiat 500X отримав трохи техніки від свого брата – Jeep Renegade, а також “підтяжку обличчя”.

Кругленький 500X тепер сяє на 20% яскравіше, завдяки світлодіодним фарам головного світла та заднім ліхтарям. Зовнішні оновлення також включають перепрофільовані бампери, нові диски та пару нових кольорів.

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Усередині з'явилась нова приладова панель з 3,5-дюймовим TFT-дисплеєм борткомпьютера, нова шкіряна обшивка керма, а також більший вибір матеріалів облицювання: різноманітні комбінації шкіри, тканини і декоративних елементів.

Фото: Fiat 500X 2019 модельного року / Fiat

Під капотом оновленого Fiat 500X тепер не буде атмосферних двигунів. Замість них у лінійці турбо-мотори сімейства Firefly, котрі вже використовує новий Jeep Renegade. Італійському компакту призначені 120-сильний трициліндровий двигун об'ємом 1 літр та 1,3-літровий чотирициліндровий двигун, що генерує 150 кінських сил. Тим, хто віддає перевагу дизелям, адресована лінійка моторів об'ємом від 1,3 до 2 літрів, потужність яких варіюється від 95 до 150 “коней”.

Список стандартного оснащення новинки включає систему розпізнавання дорожніх знаків, стеження за мертвими зонами і смугою руху, попередження фронтальних зіткнень та адаптивний круїз-контроль.

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