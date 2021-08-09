Президент Джо Байден оприлюднив розпорядження, спрямоване на те, щоб половина всіх нових автомобілів, проданих у 2030 році, стала електричною. Рішення було підтримане найбільшими автовиробниками США.

Адміністрація президента також запропонувала нові стандарти викидів транспортних засобів, які дозволили б скоротити забруднення до 2026 року. Нові нормативи передбачають зниження емісій на 10% з 2023 року. Ці дії є частиною глобального плану Байдена щодо боротьби зі зміною клімату, повідомляє Reuters.

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“Найважливіше – що ми бізнеси та роботодавці зараз усвідомлюють, що це майбутнє. Ми не можемо стояти осторонь”, – сказав Байден журналістам у Білому домі, коментуючи нововведення.

Ціль у 50%, яка не є юридично обов'язковою, отримала підтримку американських та іноземних автовиробників, які заявили, що для її досягнення знадобляться мільярди доларів державного фінансування.

General Motors, Ford та Chrysler (під керівництвом Stellantis) проголосили у спільній заяві, що вони прагнуть досягти показників 40-50% річних обсягів продажів електромобілів у США до 2030 року.

Цілі Байдена та автовиробників включають електричні батареї, паливні елементи та гібридні автомобілі, які також мають бензиновий двигун. Байден заклав до бюджету державні витрати у розмірі 174 мільярдів доларів на розбудову електромобілів, у тому числі на стимулювання споживачів на 100 мільярдів доларів.

Після підписання розпорядження на Південній галявині Білого дому, Байден сів у електричний позашляховик та швидко проїхав по території.