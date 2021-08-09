Президент Джо Байден обнародовал распоряжение, направленное на то, чтобы половина всех новых автомобилей, проданных в 2030 году, стала электрической. Решение было поддержано крупнейшими автопроизводителями США.

Администрация президента также предложила новые стандарты выбросов транспортных средств, которые позволили бы сократить загрязнение к 2026 году. Новые нормативы предусматривают снижение эмиссий на 10% с 2023 года. Эти действия являются частью глобального плана Байдена по борьбе с изменением климата, сообщает Reuters.

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“Самое важное – что мы, бизнесы и работодатели сейчас осознают, что это будущее. Мы не можем стоять в стороне”, – сказал Байден журналистам в Белом доме, комментируя нововведение.

Цель в 50%, которая не является юридически обязательной, получила поддержку американских и иностранных автопроизводителей, которые заявили, что для ее достижения понадобятся миллиарды долларов государственного финансирования.

General Motors, Ford и Chrysler (под руководством Stellantis) провозгласили в совместном заявлении, что они стремятся достичь показателей 40 – 50% годовых объемов продаж электромобилей в США к 2030 году.

Цели Байдена и автопроизводителей включают электрические батареи, топливные элементы и гибридные автомобили, которые также имеют бензиновый двигатель. Байден заложил в бюджет государственные расходы в размере 174 миллиардов долларов в развитие электромобилей, в том числе на стимулирование потребителей на 100 миллиардов долларов.

После подписания распоряжения на Южной лужайке Белого дома, Байден сел в электрический внедорожник и быстро проехал по территории.