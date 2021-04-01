Адміністрація Байдена має намір виділити сотні мільярдів доларів на підтримку електромобілів та відновлюваних джерел енергії. План є частиною набагато ширшої пропозиції щодо інфраструктури на 2 трильйони доларів.

Кошти, спрямовані на розвиток сектору електромобілів, будуть спрямовані на розширення американського виробництва компонентів та батарей, а також на податкові пільги та знижки для споживачів, повідомляє Reuters.

Дізнайтесь також: Винахідник "Мівіни" почав випуск електричних кросоверів

Пропозиція також включає гранти та стимули для побудови на території США мережі з 500 000 зарядних пристроїв до 2030 року.

Намір полягає в тому, щоб заохотити американців “купувати електромобілі американського виробництва, забезпечуючи при цьому доступність цих транспортних засобів для всіх сімей та створення хороших робочих місць”.

Тим часом, американський уряд прагне замінити 50 000 дизельних транспортних засобів службового автопарку (поштова служба, медичні автомобілі, комунальні машини тощо) та електрифікувати щонайменше 20% шкільних автобусів.

План також передбачає позбавлення від податкових лазівок та субсидій для промисловості, пов’язаної з викопним пальним. Забруднювачі, серед інших проектів, будуть зобов'язані внести кошти у фонд для очищення навколишнього середовища, підключення сировинних нафтогазових свердловин та очищення покинутих шахт.

Незважаючи на такі масштабні заходи, щодо посилення електрифікації, адміністрація Байдена не призначила дату для остаточної заборони автомобілів, що працюють на викопному пальному.

Тепер ця пропозиція повинна бути схвалена Конгресом, перш ніж вона повністю або частково набере чинності.