Администрация Байдена намерена выделить сотни миллиардов долларов на поддержку электромобилей и возобновляемых источников энергии. План является частью гораздо более широкого предложения по инфраструктуре за 2 триллиона долларов.

Средства, направленные на развитие сектора электромобилей, будут направлены на расширение американского производства компонентов и батарей, а также на налоговые льготы и скидки для потребителей, сообщает Reuters.

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Предложение также включает гранты и стимулы для построения на территории США сети С 500 000 зарядных устройств до 2030 года.

Намерение состоит в том, чтобы поощрить американцев “покупать электромобили американского производства, обеспечивая при этом доступность этих транспортных средств для всех семей и создание хороших рабочих мест”.

Тем временем, американское правительство стремится заменить 50 000 дизельных транспортных средств служебного автопарка (почтовая служба, медицинские автомобили, коммунальные машины и т. п) и электрифицировать минимум 20% школьных автобусов.

План также предусматривает избавление от налоговых лазеек и субсидий для промышленности, связанной с ископаемым горючим. Загрязнители, среди других проектов, будут обязаны внести средства в фонд для очистки окружающей среды, подключения сырьевых нефтегазовых скважин и очистка заброшенных шахт.

Несмотря на такие масштабные меры, по усилению электрификации, администрация Байдена не назначила дату для окончательного запрета автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Теперь это предложение должно быть одобрено Конгрессом, прежде чем оно полностью или частично вступит в силу.