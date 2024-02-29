Поява диму з вихлопної труби будь-якого транспорту може насторожити, особливо якщо це відбувається в теплу та суху погоду. Ба більше, колір диму, його консистенція та навіть запах можуть бути різними та, відповідно, виникають через різні причини.

Білий дим може бути як легким і нагадувати пар, так і більш щільним, вказуючи на випаровування охолоджувальної рідини або води у вихлопній системі. Він може з’являтися на холостому ходу, при запуску або прискоренні, і якщо дим має солодкуватий запах, найімовірніше, це охолоджувальна рідина, що говорить про серйозну проблему.

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Якщо автовласник ігноруватиме білий дим, це загрожує зносом поршневої групи та інших вузлів, що може призвести до заміни двигуна або його капремонту.

Найчастіші причини білого диму з вихлопної труби бензинових двигунів:

Конденсат: накопичення вологи, що випаровується під час прогрівання машини.

Пошкодження прокладки головки блоку циліндрів (ГБЦ): витік охолоджувальної рідини, що призводить до потрапляння в камеру згоряння.

Протікання антифризу в колектор, проникнення охолоджувальної рідини в оливу.

Несправність теплообмінника може спричинити білий дим, особливо якщо він зникає після прогріву на холоді.

Брудні фільтри та форсунки можуть також провокувати появу диму.

Для дизельних двигунів причинами виникнення диму можуть бути волога в глушнику, незгоріле пальне через недостатнє нагрівання циліндрів або потрапляння антифризу в камеру згоряння, через що в може знадобитися капремонт двигуна.

Ігнорувати появу білого диму вкрай не рекомендується, оскільки ця ознака може вказувати на серйозні несправності, які потребують термінового усунення.