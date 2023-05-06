Автомобіль може довго залишатись на місці з різних причин, проте завжди ймовірний сумний результат – машина ламає ваші плани щодо невідкладної поїздки. Щоб цього не сталося, треба знати, з чого починати.

Для початку з’ясуємо, що значить довгий простій. Для справного сучасного автомобіля і рік-два відпочинку – не проблема, хоча як мінімум акумулятор доведеться підзарядити. При тому для немолодої за віком машини, та ще з пробігом у кількасот тисяч км, і два-три місяці простою – привід розпочати невеличкий страйк.

Якщо автомобіль був поставлений на прикол у справному стані, серйозних проблем при його запуску не повинно бути. Але значення також має вік машини.

Розбирати причини цього разу ми не будемо, скажемо лише головне: найчастіше підводять старі за віком конструкційні матеріали, які без контакту з оливами, пальним та іншими продуктами втрачають свої якості в прискореному темпі.

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На щастя, далеко не завжди проблеми з запуском в експлуатацію машини після простою означають ремонт. Часто можна обійтися кількома дрібними маніпуляціями, головне – провести їх вчасно. Тобто не після виникнення проблеми, а до.

Перший контроль

Автомобіль, який потрібно оживити після довгої бездіяльності, перш за все треба оглянути зовні і під капотом. Можливо, вже найпростіша візуальна інспекція покаже, що скористатися машиною просто зараз не вийде.

Переконайтесь, що не сів акумулятор . Без вольтметра достатність рівня заряду можна з’ясувати лише під час спроби запуску мотора. Тому якщо є змога, відразу поставте батарею на підзарядку. Тим часом виконуйте інші пункти нашого чек-листа;

Огляньте підлогу (асфальт) під машиною. Плями оливи, антифризу або гальмівної рідини будуть тривожним сигналом і приводом для більш ретельної діагностики. Огляньте внутрішній бік коліс – саме по них бува стікає гальмівна рідина при негараздах у робочому циліндрі;

Перевірте рівень робочих рідин під капотом: моторна олива, олива АКП, гальмівна рідина та робоча рідина підсилювача керма;

Чим менше під капотом гумових та пластикових деталей, тим краще для збереження машини під час тривалого простою.

Огляньте стан гумових шлангів , як під капотом, так і біля коліс. Гума – один з найвразливіших матеріалів, які страждають під час простою. Причому наслідки можуть бути відверто небезпечні: пожежа через протікання пального або ДТП через відмову гальм. Втрата оливи чи антифризу на цьому фоні – дрібниці;

З’ясуйте, наскільки старе пальне в баку. У першу чергу це стосується бензину, який вже за рік зберігання в баку може втратити більшу частину своїх легких фракцій, відповідальних за старт двигуна;

Перевірте тиск у шинах. Не поспішайте підкачати колеса електрокомпресором, що працює від бортової мережі (розетки прикурювача) самого автомобіля – побережіть заряд АКБ для запуску двигуна.

Запускаємо двигун

Особливі хитрощі не потрібні, але буде краще, якщо після увімкнення запалювання ви почекаєте 5 – 7 секунд, поки насос закачає пальне з бака до форсунок. Звісно, усі електричні споживачі мають бути вимкнені.

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Майте на увазі, що у машинах з “механікою” (і найпростішими “роботами”) на вас може чекати такий сюрприз як залипання зчеплення. Це коли ведений диск зчеплення під тривалим тиском пружини намертво прикипає до ведучого.

Після тривалого відпочинку автомобіля дуже важливо перевірити усі гумові шланги та пластикові деталі паливної системи.

Тобто виходить, що при вижатій лівій педалі механізм зчеплення насправді залишається увімкненим і машина може несподівано поїхати вперед. Щоб цього не сталося, починайте запускати двигун у нейтральному положенні важеля коробки передач. Взагалі є різні способи розчепити склеєні диски, найпростіші такі:

Добре прогрітий двигун треба поганяти в режимі різкої зміни обертів. Якщо це не допоможе, доведеться шукати вільну від інших машин ділянку дороги;

Спосіб, який вимагає обережності: на рівній вільній ділянці асфальту увімкнувши першу передачу, запускайте двигун стартером. Мотор має запуститись, машина поїде. Натисніть зчеплення і розганяйте та уповільнюйте машину, змінюючи оберти двигуна і пригальмовуючи її гальмами.

Якщо ці два прийоми не допоможуть (що мало ймовірно), доведеться вдаватися до більш професійних методик, які можуть стати темою окремої статті.

Електрообладнання

Обов’язково огляньте проводку під капотом – буває, що навіть під час нетривалої стоянки її ізоляцію псують гризуни. А це не лише можлива відмова важливих систем, а й імовірність пожежі. І після першого запуску двигуна не поспішайте відразу рушати в дорогу, придивіться, чи немає десь диму і запаху горілої пластмаси.

Для чого тварини гризуть дроти, достеменно невідомо. Але результат завжди нерадісний: ремонт джгутів або пожежа.

Після цього перевірте роботу електроприладів, бажано не лише фар і світлової сигналізації. Тому що та пошкоджена ізоляція може проявити себе після увімкнення того чи іншого споживача.

Рекомендація “Авто 24”

Не плануйте невідкладної поїздки на машині, яку вам доведеться оживити буквально перед виїздом. На те є кілька причин: одне, що вона справді може не завестися, а ще гірше, що вона може стартувати, але потім відмовить вже в дорозі. Тому краще не поспішати з виїздом, а перш за все витратити трохи часу на огляд і підготовку важливих систем.

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