Автомобиль может долго оставаться на месте по разным причинам, однако всегда вероятен печальный результат – машина ломает ваши планы по поездке. Чтобы этого не произошло, нужно знать, с чего начинать.

Для начала выясним, что значит длинный простой. Для исправного современного автомобиля и год-два отдыха – не проблема, хотя как минимум аккумулятор придется подзарядить. При этом для пожилой по возрасту машины, да еще с пробегом в несколько сотень тысяч кеме, и два-три месяца простоя – повод начать небольшую забастовку.

Если автомобиль был поставлен на прикол в исправном состоянии, серьезных проблем при его запуске не должно быть. Но значение также имеет возраст машины.

Разбирать причины на этот раз мы не будем, скажем только главное: чаще всего подводят старые по возрасту конструкционные материалы, которые без контакта с маслами, горючим и другими продуктами теряют свои качества в ускоренном темпе.

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К счастью, далеко не всегда проблемы с запуском в эксплуатацию машины после простоя означают ремонт. Зачастую можно обойтись несколькими мелкими манипуляциями, главное – провести их вовремя. То есть не после возникновения проблемы, а до.

Первый контроль

Автомобиль, который нужно оживить после долгого бездействия, прежде всего нужно осмотреть снаружи и под капотом. Возможно, уже самая простая визуальная инспекция покажет, что воспользоваться машиной прямо сейчас не получится.

Убедитесь, что аккумулятор не сел . Без вольтметра достаточность заряда можно узнать только при попытке запуска двигателя. Поэтому, если есть возможность, сразу поставьте батарею на подзарядку. А тем временем выполняйте другие пункты нашего чек-листа;

Осмотрите пол (асфальт) под машиной. Пятна масла, антифриза или не дай Бог тормозной жидкости будут тревожным сигналом и поводом для более тщательной диагностики. Осмотрите внутреннюю сторону колес – именно по ним часто стекает тормозная жидкость при проблемах в рабочем цилиндре;

Проверьте уровень рабочих жидкостей под капотом: моторное масло, масло АКП, тормозная жидкость и рабочая жидкость усилителя руля;

Чем меньше под капотом резиновых и пластиковых деталей, тем лучше для сохранности машины во время продолжительного простоя.

Осмотрите состояние резиновых шлангов , как под капотом, так и у колес. Резина – один из самых уязвимых материалов, страдающих во время простоя. Причем последствия могут быть откровенно опасны: пожар из-за утечки горючего или ДТП из-за отказа тормозов. Потеря масла или антифриза на этом фоне – пустяки;

Выясните, насколько старо горючее в баке. В первую очередь это касается бензина, который уже через год хранения может потерять большую часть своих легких фракций, ответственных за старт двигателя;

Проверьте давление в шинах. Не спешите подкачивать колеса электрокомпрессором, работающим от бортовой сети (розетки прикуривателя) самого автомобиля – берегите заряд АКБ для запуска двигателя.

Запускаем двигатель

Особые ухищрения скорее всего не нужны, но будет лучше, если после включения зажигания вы подождете 5 – 7 секунд, пока насос закачает горючее из бака в форсунки, и лишь потом включайте стартер. Конечно, все электрические потребители должны быть выключены.

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Имейте в виду, что в машинах с "механикой" (и с самыми простыми "работами") вас может ожидать такой сюрприз как залипание сцепления. Это когда ведомый диск сцепления под продолжительным давлением пружины намертво прикипает к ведущему.

После продолжительного отдыха автомобиля очень важно проверить все резиновые шланги и пластиковые детали топливной системы.

То есть выходит, что при выжатой левой педали механизм сцепления на самом деле остается включенным и машина может неожиданно поехать вперед. Чтобы этого не произошло, начинайте запускать двигатель в нейтральном положении рычага коробки. Вообще есть разные способы расцепить склеенные диски, и простейшие такие:

Хорошо прогретый двигатель нужно погонять в режиме резкой смены оборотов. Если это не поможет, придется искать свободный от других машин участок дороги;

Способ, требующий осторожности: на ровном свободном участке асфальта включив первую передачу, запускайте двигатель стартером. Мотор должен запуститься, машина поедет. Нажимайте сцепление и при нажатой педали разгоняйте и замедляйте машину, изменяя обороты двигателя и пытаясь остановить ее тормозами.

Если эти два приема не помогут (что мало вероятно), придется прибегать к более профессиональным методикам, которые могут стать темой отдельной статьи.

Электрооборудование

Обязательно осмотрите проводку под капотом – бывает, что даже во время непродолжительной стоянки ее изоляцию портят грызуны. А это не только возможный отказ важных систем, но и вероятность пожара. И после первого запуска двигателя не спешите сразу трогаться в путь, присмотритесь, нет ли где-то дыма и запаха горелой пластмассы.

Зачем животные грызут провода, доподлинно неизвестно. Но результат всегда нерадостный: ремонт жгутов или небольшой пожар.

После этого проверьте работу электроприборов, лучше не только фар и световой сигнализации. Потому что та же поврежденная изоляция может проявить себя после включения любого потребителя.

Рекомендация "Авто 24"

Не планируйте неотложную поездку на машине, которую вам придется оживить буквально перед выездом. На то есть несколько причин: одно, что она действительно может не завестись, а еще хуже, что авто может стартовать, но потом откажет уже в пути. Поэтому лучше не торопиться с выездом, а прежде всего потратить немного времени на осмотр и подготовку важных систем.

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