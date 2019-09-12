Нарада фахівців Міністерства інфраструктури та представників громадськості під головуванням державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака вирішила подолати проблему "євроблях" у три етапи.

Нарада відбулась за дорученням Міністра інфраструктури Владислава Криклія та за координацією заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка. Під час наради було обговорено основні етапи розробки та впровадження нормативно-правових актів стосовно вирішення питань розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Мінінфраструктури разом із громадськістю було запропоновано три етапи вирішення проблемних питань:

Відтермінування санкції для власників транспортних засобів на єврономерах; Розроблення нового законопроекту з метою остаточного вирішення проблематики транспортних засобів на єврономерах; Розроблення законопроекту щодо внесення змін до розмитнення транспортних засобів у цілому.

Окрім того, на зустрічі було також окреслено ряд питань які мають бути вирішені під час розробки законопроектів, а саме:

врегулювання ставок і порядку розмитнення транспортних засобів;

проведення оцінки транспортних засобів;

вимоги екологічних стандартів;

встановлення пільг та визначення строків дії пільг;

усунення подвійного оподаткування.

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