Нарада фахівців Міністерства інфраструктури та представників громадськості під головуванням державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака вирішила подолати проблему "євроблях" у три етапи.
Нарада відбулась за дорученням Міністра інфраструктури Владислава Криклія та за координацією заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка. Під час наради було обговорено основні етапи розробки та впровадження нормативно-правових актів стосовно вирішення питань розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
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Мінінфраструктури разом із громадськістю було запропоновано три етапи вирішення проблемних питань:
- Відтермінування санкції для власників транспортних засобів на єврономерах;
- Розроблення нового законопроекту з метою остаточного вирішення проблематики транспортних засобів на єврономерах;
- Розроблення законопроекту щодо внесення змін до розмитнення транспортних засобів у цілому.
Окрім того, на зустрічі було також окреслено ряд питань які мають бути вирішені під час розробки законопроектів, а саме:
- врегулювання ставок і порядку розмитнення транспортних засобів;
- проведення оцінки транспортних засобів;
- вимоги екологічних стандартів;
- встановлення пільг та визначення строків дії пільг;
- усунення подвійного оподаткування.
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