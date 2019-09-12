Совещание специалистов Министерства инфраструктуры и представителей общественности под председательством государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака решило преодолеть проблему "евроблях" в три этапа.

Совещание состоялось по поручению Министра инфраструктуры Владислава Криклия и по координации заместителя Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Во время совещания были обсуждены основные этапы разработки и внедрения нормативно-правовых актов по решению вопросов растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Мининфраструктуры совместно с общественностью было предложено три этапа решения проблемных вопросов:

Отсрочка санкции для владельцев транспортных средств на еврономерах; Разработка нового законопроекта с целью окончательного решения проблематики транспортных средств на еврономерах; Разработка законопроекта о внесении изменений в растаможку транспортных средств в целом.

Кроме того, на встрече были также намечены ряд вопросов, которые должны быть решены при разработке законопроектов, а именно:

урегулирование ставок и порядка растаможивания транспортных средств;

проведение оценки транспортных средств;

требования экологических стандартов;

установление льгот и определение сроков действия льгот;

устранение двойного налогообложения.

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