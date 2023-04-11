Найдорожчий автомобільний номер продали в ОАЕ за 15 мільйонів доларів. Це рекордна сума для номерного знаку.

Невідомий покупець заплатив за автомобільний номерний знак 15 мільйонів доларів. На торгах, які проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах, виставляли на продаж табличку, що складається з літери "P" та цифри "7".

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У ході аукціону за один із найрідкісніших автомобільних номерів заплатили 55 мільйонів діхрам. У торгах брав участь бізнесмен Павло Дуров, проте його ставку перебили, і викупити номер він не зміг. Усі отримані кошти організатори торгів спрямують на благодійність.

55 мільйонів діхрам (близько 15 мільйонів доларів) стали рекордною сумою, яку будь-коли платили за автомобільний номерний знак. У торгах брав участь засновник Telegram і «ВКонтакте» Павло Дуров. Невідомо, на якій сумі зупинився бізнесмен.

Попередній рекорд належав арабському бізнесменові Саїду Абдуле Гаффар Хоурі, який у 2008 році заплатив за реєстраційний знак із цифрою «1» 52,2 мільйона діхрам.

У квітні минулого року під час торгів за номерний знак «АА8» заплатили 35 мільйонів дирхамів (близько 9,5 мільйонів доларів). На тому ж аукціоні учасникам пропонували купити "гарні" номери для мобільних телефонів.