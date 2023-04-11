Самый дорогой автомобильный номер был продан в ОАЭ за 15 миллионов долларов. Это рекордная сумма номерного знака.

Неизвестный покупатель заплатил за автомобильный номерной знак 15 миллионов долларов. На торгах, проходивших в Объединенных Арабских Эмиратах, выставлялись на продажу табличка, состоящая из буквы "P" и цифры "7".

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В ходе аукциона за один из самых редких автомобильных номеров заплатили 55 миллионов дохрам. В торгах участвовал бизнесмен Павел Дуров, но его ставку перебили, и выкупить номер он не смог. Все полученные средства организаторы торгов направят на благотворительность.

55 миллионов дохрам (около 15 миллионов долларов) стали рекордной суммой, которую когда-либо платили за автомобильный номерной знак. В торгах участвовал основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров. Неизвестно, на какой сумме остановился бизнесмен.

Предыдущий рекорд принадлежал арабскому бизнесмену Саиду Абдулле Гаффар Хоури, который в 2008 году заплатил за регистрационный знак с цифрой «1» 52,2 миллиона дохрам.

В апреле прошлого года во время торгов за номерной знак АА8 заплатили 35 миллионов дирхамов (около 9,5 миллионов долларов). На том же аукционе участникам предлагалось купить "хорошие" номера для мобильных телефонов.