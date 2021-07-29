Здавалось би, відповідь на це питання очевидна - у США! Адже більшість "битків" везуть в Україну саме звідти. Однак дослідження carVertical стосується пошкоджених після ДТП автомобілів, які продаються цілими. А тут вже ситуація інша.

Роботу провели на основі даних майже мільйона автомобілів в Європі, тому американські “битки” тут не враховані. Однак українці вірять, що в Європі автомобілі кращі та рідше потрапляють в ДТП. Тому популярність привозу вживаних авто з Європи дуже висока.

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Під час дослідження carVertical аналізував звіти про історію автомобілів з різних європейських країн. Результати, наведені у таблиці нижче, демонструють, у яких країнах відсоток пошкоджених автомобілів є найвищим.

10 країн з найбільшим відсотком битих автомобілів

Дане дослідження показало, що кількість битих авто на продаж залежить від заможності місцевих жителів. У багатших країнах відсоток битих вживаних авто менший, у менш багатих – більший.

Звичайно, ці статистичні дані не можуть претендувати на істину в останній інстанції. Адже на деяких ринках немає онлайн-даних про пошкодження автомобілів з точною прив’язкою до марки та моделі. Однак при купівлі авто з-за кордону треба зважати, що в деяких країнах, звідки українці часто привозять авто, дуже легко натрапити на бите авто.

Визначити, чи був конкретний автомобіль у ДТП, можна тут.

Методологія дослідження