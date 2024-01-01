Продажі авто у Китаї знижуються п'ятий місяць поспіль

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Продажі авто у Китаї знижуються
Продажі легкових автомобілів у Китаї в серпні впали п'ятий місяць поспіль, хоча продажі повністю електричних і гібридних моделей зросли. Про це з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів пише Reuters.
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Продажі впали на 1,1% порівняно із серпнем 2023 року – до 1,92 млн автомобілів. Місяцем раніше зниження продажів становило 3,1%. Однак продажі авто на нових джерелах енергії (NEV) зросли на 43,2% і склали рекордні 53,5% від загального обсягу продажів.
У Китаї водії мають право на грошову субсидію в розмірі до 20 000 юанів ($2823) у разі обміну автомобілів з бензиновим двигуном на нові електромобілі. Водночас водії, які обмінюють автомобілі з бензиновим двигуном на альтернативні варіанти з двигуном меншого об'єму, мають право на субсидію до 15 000 юанів ($2107). Понад 80% претендентів на субсидії з обміну вирішили придбати NEV.
У липні 2024 року світовий продаж електричних (BEV) і гібридних автомобілів із можливістю підзарядки (PHEV) зріс на 21% в річному обчисленні завдяки найсильнішому зростанню рівня продажу у Китаї цього року і всупереч зменшенню попиту в Європі. У серпні Tesla продала в Китаї понад 63 000 автомобілів – найбільше з початку року.