Продажи авто в Китае снижаются пятый месяц подряд

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе упали пятый месяц подряд, хотя продажи полностью электрических и гибридных моделей выросли. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей пишет Reuters.

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Продажи упали на 1,1% по сравнению с августом 2023 года – до 1,92 млн автомобилей. Месяцем ранее снижение продаж составило 3,1%. Однако продажи авто на новых источниках энергии (NEV) выросли на 43,2% и составили рекордные 53,5% от общего объема продаж.

В Китае водители имеют право на денежную субсидию в размере до 20 000 юаней ($2823) в случае обмена автомобилей с бензиновым двигателем на новые электромобили. В то же время водители, которые обменивают автомобили с бензиновым двигателем на альтернативные варианты с двигателем меньшего объема, имеют право на субсидию до 15 000 юаней ($2107). Более 80% претендентов на субсидии по обмену решили приобрести NEV.

В июле 2024 года мировые продажи электрических (BEV) и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV) выросли на 21% в годовом исчислении благодаря сильному росту уровня продаж в Китае в этом году и вопреки уменьшению спроса в Европе. В августе Tesla продала в Китае более 63 000 автомобилей – больше всего с начала года.