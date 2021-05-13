З початку року зростання продажів нових авто склало 51,8% свідчать дані Китайської асоціації автовиробників (CAAM).

Продаж автомобілів у КНР у квітні збільшився на 8,6% порівняно з тим же місяцем роком раніше - до 2,25 млн. З початку поточного року показник злетів на 51,8% і досяг 8,75 млн машин. Зростання продажу було зафіксоване за підсумками 13-го місяця поспіль.

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У квітні щодо того ж місяця 2019 року вони зросли на 13,5%, у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом 2019 року - на 4,5%.

Зокрема реалізація пасажирських автомобілів минулого місяця зросла на 10,8% у річному еквіваленті і склала 1,7 млн. Продаж у січні-квітні підвищився на 53,1% - до 6,79 млн, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Реалізація автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) збільшилася в квітні на 180% - до 206 тис., з початку поточного року - на 249%, до 732 тис.

Китай збільшив експорт у січні-квітні на 88,1% - до 516 тис. машин, зокрема, пасажирських автомобілів - на 89,3%, до 396 тис.