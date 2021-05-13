С начала года рост продаж новых авто составил 51,8%, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажа автомобилей в КНР в апреле увеличилась на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее – до 2,25 млн. С начала текущего года показатель взлетел на 51,8% и достиг 87,5 млн машин. Рост продаж был зафиксирован по итогам 13-го месяца подряд.

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В апреле относительно того же месяца 2019 года они выросли на 13,5%, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 4,5%.

В частности реализация пассажирских автомобилей в прошлом месяце выросла на 10,8% в годовом исчислении и составила 1,7 млн. Продажа в январе-апреле повысилась на 53,1% – до 6,79 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) увеличилась в апреле на 180% – до 206 тыс., с начала текущего года – на 249%, до 732 тыс.

Китай увеличил экспорт в январе-апреле на 88,1% – до 516 тыс. машин, в частности, пассажирских автомобилей – на 89,3%, до 396 тыс.