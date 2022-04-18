Частка електромобілів у світовому ринку за останні 10 років збільшилася у 41 раз і досягла 8,3 відсотка.

Торік продаж електромобілів досяг 6,75 млн, що на 108 відсотків більше, ніж у попередньому році. В рамках цілей боротьби зі зміною клімату країни прискорюють перехід на низьковуглецеві технології, щоб скоротити споживання викопного палива.

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Реформи над ринком електромобілів тими самими темпами відбиваються на продажах. Весь чистий приріст світового автомобільного ринку минулого року припав на електромобілі.

Як повідомляє EV-volumes.com, продаж електромобілів на світовому ринку в 2021 році зріс на 108 відсотків порівняно з попереднім роком до 6,75 млн, що є рекордним показником за всю історію.

Продажі електромобілів у 2020 році незважаючи на пандемію склали 3,24 мільйона. Якщо у 2012 році частка електромобілів на світовому ринку становила 0,2 відсотка, то минулого року вона сягнула 8,3 відсотка. Таким чином, за 10 років частка електромобілів на світовому ринку зросла у 41 раз.

Найбільше електромобілів було продано в 2021 році в Китаї — 3,4 мільйона. Так, продажі в Китаї зросли на 155 відсотків, або на 2,06 мільйона, порівняно з попереднім роком.

У Європі було продано 2,3 мільйона електромобілів, що на 66 відсотків більше, ніж у 2020 році. США займають третє місце з продажу електромобілів – 735 тис., слідом йде Південна Корея – 114 тис. 500 електромобілів. Продажі електромобілів в Ізраїлі, Австралії, Індії та Японії склали понад 10 тисяч.