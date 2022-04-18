Доля электромобилей в мировом рынке за последние 10 лет увеличилась в 41 раз и достигла 8,3 процента.
В прошлом году продажи электромобилей достигли 6,75 млн, что на 108 процентов больше, чем в прошлом году. В рамках целей борьбы с изменением климата страны ускоряют переход на низкоуглеродные технологии, чтобы сократить потребление ископаемого топлива.
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Реформы на рынке электромобилей теми же темпами отражаются на продажах. Весь чистый прирост мирового автомобильного рынка в прошлом году пришелся на электромобили.
Как сообщает EV-volumes.com, продажи электромобилей на мировом рынке в 2021 году выросли на 108 процентов по сравнению с предыдущим годом до 6,75 млн, что является самым рекордным показателем за всю историю.
Продажи электромобилей в 2020 году, несмотря на пандемию, составили 3,24 миллиона. Если в 2012 году доля электромобилей на мировом рынке составила 0,2 процента, то в прошлом году она достигла 8,3 процента. Таким образом, за 10 лет доля электромобилей на мировом рынке выросла в 41 раз.
Больше всего электромобилей было продано в 2021 году в Китае – 3,4 миллиона. Так, продажи в Китае выросли на 155 процентов или на 2,06 миллиона по сравнению с предыдущим годом.
В Европе было продано 2,3 миллиона электромобилей, что на 66 процентов больше, чем в 2020 году. США занимают третье место по продаже электромобилей – 735 тыс., следом идет Южная Корея – 114 тыс. 500 электромобилей. Продажи электромобилей в Израиле, Австралии, Индии и Японии составили более 10 тысяч.