Продажі електромобілів у світі зросли майже на 30%

Світовий ринок електромобілів продовжує стрімко зростати. Згідно з новими даними глобальної дослідницької фірми Rho Motion на яку посилається electrek.co, у першій половині 2025 року у світі було продано 9,1 мільйона електромобілів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але не кожен регіон прискорюється з однаковою швидкістю.

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Китай

Більше половини електромобілів у світі цього року було придбано в Китаї. За перші шість місяців 2025 року на цьому ринку було продано 5,5 мільйона автомобілів, що на 32% більше, ніж минулого року. Близько половини усіх нових автомобілів, куплених у Китаї, зараз є електричними.

Хоча субсидії деяких китайських міст вичерпалися, Rho Motion очікує, що темпи відновляться пізніше цього року, оскільки буде виділено більше фінансування.

Європа

У Європі за першу половину року було продано 2 мільйони електромобілів, що на 26% більше. Продажі акумуляторних електромобілів зросли завдяки виходу на ринок доступних моделей, таких як Renault 4 та 5. Гібриди з підзарядкою (PHEV) не сильно відставали, додавши 27% з початку року. Китайські автовиробники схиляються до PHEV як до способу обійти нові тарифи ЄС на BEV.

Америка

У Північній Америці справи йдуть не так райдужно. Продажі електромобілів у США, Канаді та Мексиці зросли лише на 3% цього року.

Мексика — єдина яскрава пляма, де продажі зросли на 20%. У США вони зросли усього на 6%, а от Канади впали на колосальні 23%.