Продажі електромобілів в Китаї уповільнили зростання

У серпні глобальні продажі електромобілів та плагін-гібридів збільшились на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали близько 1,7 млн од. Однак це є найнижчим показником зростання з січня, пише Укравтопром.

Китай, на який припадає понад половини світового обсягу продажів електромобілів, сповільнився до 6% зростання (проти 36% середньомісячного показника у І півріччі поточного року).

Водночас в Європі продажі зросли на 48% до ~283453 од., в Північній Америці — на 13% до 201255 од., а в решті світу — на 56% до понад 144280.