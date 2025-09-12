Продажи электромобилей в Китае замедлили рост

В августе глобальные продажи электромобилей и плагин-гибридов увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 1,7 млн ед. Однако это является самым низким показателем роста с января, пишет Укравтопром.

Китай, на который приходится более половины мирового объема продаж электромобилей, замедлился до 6% роста (против 36% среднемесячного показателя в І полугодии текущего года).

В то же время в Европе продажи выросли на 48% до ~283453 ед., в Северной Америке - на 13% до 201255 ед., а в остальном мире - на 56% до более 144280.